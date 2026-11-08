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У Дніпрі поступово відновлюють електропостачання після добового блекауту

Київ • УНН

 • 1288 перегляди

У Дніпрі поступово відновлюють електропостачання та опалення. Лівий берег уже з водою, електротранспорт очікують запустити в понеділок.

У Дніпрі поступово відновлюють електропостачання після добового блекауту

У Дніпрі після доби блекауту почали подавати електроенергію в житлові будинки, на лівому березі повністю відновили водопостачання, найскладніша ситуація з опаленням. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, пише УНН.

Деталі

"Протягом цієї блекаутної доби безперервно працювали енергетики та комунальники. Нині у різних районах Дніпра в будинках потроху зʼявляється світло", - йдеться у повідомленні..

За інформацією Філатова, лівий берег наразі повністю із водопостачанням, правий — на 80%. На критичних ділянках був задіяний підвіз води.

"Але, знову ж, відколи зʼявилася напруга, на одному з водозаборів стався гідроудар. Його наразі ліквідували. Складніша ситуація з опаленням, але поступово "підіймають" і його", - додав міський голова.

Очікується, що у понеділок запрацює електротранспорт.

"Наразі потужностей має бути достатньо, аби зранку поїхав електротранспорт. Якщо ж ні — продовжимо дублювати маршрути автобусами. Садочки завтра поки на дистанційному навчанні. Школи ухвалюють рішення про формат навчання самостійно", - зазначив Філатов.

Атака рф на Дніпропетровщину: без світла залишились понад 600 000 людей08.11.26, 08:32 • 7904 перегляди

Ольга Розгон

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Графіки відключень електроенергії
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Блекаут 
Електроенергія
Дніпро (місто)