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В Днепре постепенно восстанавливают электроснабжение после суточного блэкаута

Киев • УНН

 • 114 просмотра

В Днепре постепенно восстанавливают электроснабжение и отопление. На левом берегу уже есть вода, электротранспорт планируют запустить в понедельник.

В Днепре постепенно восстанавливают электроснабжение после суточного блэкаута

В Днепре после суток блэкаута начали подавать электроэнергию в жилые дома, на левом берегу полностью восстановили водоснабжение, самая сложная ситуация с отоплением. Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов, пишет УНН.

Подробности

"В течение этих суток блэкаута безостановочно работали энергетики и коммунальщики. Сейчас в разных районах Днепра в домах понемногу появляется свет", — говорится в сообщении..

По информации Филатова, левый берег сейчас полностью обеспечен водоснабжением, правый — на 80%. На критических участках был организован подвоз воды.

"Но, опять же, после того как появилось напряжение, на одном из водозаборов произошел гидроудар. Сейчас его ликвидировали. Более сложная ситуация с отоплением, но постепенно "поднимают" и его", — добавил городской голова.

Ожидается, что в понедельник начнет работать электротранспорт.

"Сейчас мощностей должно быть достаточно, чтобы утром поехал электротранспорт. Если же нет — продолжим дублировать маршруты автобусами. Детские сады завтра пока на дистанционном обучении. Школы принимают решение о формате обучения самостоятельно", — отметил Филатов.

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Ольга Розгон

Общество
Школа
Графики отключений электроэнергии
Отопление
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Днепр (город)