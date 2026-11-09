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Додаткові бригади енергетиків вже сформували: де в Україні особливо складна ситуація з електроенергією

Київ • УНН

 • 3264 перегляди

У Києві та Дніпрі сформували додаткові бригади енергетиків для безперервних ремонтів. Терміни робіт залежать від інтенсивності атак РФ.

Додаткові бригади енергетиків вже сформували: де в Україні особливо складна ситуація з електроенергією
Фото ілюстративне

Особливо складною залишається ситуація з електроенергією в Києві та Дніпрі. Для допомоги уже сформовано додаткові бригади енергетиків. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль після засідання Штабу, передає УНН.

Провели засідання Штабу. Особливо складною залишається ситуація з електроенергією в Києві та Дніпрі. Відновлювальні роботи тривають цілодобово та безперервно. Для допомоги уже сформовано додаткові бригади енергетиків. Паралельно посилюємо стійкість громад через розвиток та запуск уже встановленої розподіленої генерації, щоб зменшити залежність від окремих великих енергетичних об’єктів і забезпечити додаткові джерела живлення 

- повідомив Шмигаль.

За його словами, водночас на терміни ремонтних робіт впливає інтенсивність російських атак.

Цієї осені ворог перейшов до комплексної стратегії руйнування української енергосистеми, суттєво змінивши тактику. Ворог масово використовує дрони з турбореактивними двигунами в режимі пошуку цілі, з використанням MESH мереж та штучного інтелекту, що підвищує точність ударів. Під атаками — насамперед були ключові підстанції, розподільчі пристрої, лінії електропередач, ТЕС, ГЕС, ТЕЦ та нафтогазова інфраструктура 

- додав Шмыгаль.

Під час засідання Штабу, за словами міністра, скоординували роботу контактних центрів міста Києва, операторів систем розподілу та Урядового контактного центру з метою більш швидкої та якісної обробки запитів та скарг громадян.

10 листопада в Україні будуть діяти відключення - скільки черг вимикатимуть09.11.26, 19:35 • 14467 переглядiв

Антоніна Туманова

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