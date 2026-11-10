У Дніпрі росіяни вдарили по критичній інфраструктурі: є загиблі і поранені

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У Дніпрі російські війська атакували критичну інфраструктуру. Відомо про двох загиблих і чотирьох поранених людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа 10 листопада у соцмережах, пише УНН.

Двоє людей загинули, щонайменше четверо дістали поранень. росіяни ударили по підприємству критичної інфраструктури у Дніпрі - написав Ганжа.

Там, зі слів голови ОВА, зайнялася пожежа. На місці працюють усі екстрені служби, вказав Ганжа.

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Доповнення

За даними ГУНП в області, минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини постраждала людина. У Дніпрі 9 листопада через ворожі удари в обласному центрі сталася пожежа, пошкоджене підприємство.