У Дніпрі росіяни вдарили по критичній інфраструктурі: є загиблі і поранені
Київ • УНН
Російські війська вдарили по підприємству критичної інфраструктури у Дніпрі. Загинули двоє людей, щонайменше четверо поранені, спалахнула пожежа.
У Дніпрі російські війська атакували критичну інфраструктуру. Відомо про двох загиблих і чотирьох поранених людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа 10 листопада у соцмережах, пише УНН.
Двоє людей загинули, щонайменше четверо дістали поранень. росіяни ударили по підприємству критичної інфраструктури у Дніпрі
Там, зі слів голови ОВА, зайнялася пожежа. На місці працюють усі екстрені служби, вказав Ганжа.
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Доповнення
За даними ГУНП в області, минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини постраждала людина. У Дніпрі 9 листопада через ворожі удари в обласному центрі сталася пожежа, пошкоджене підприємство.