В Днепре россияне ударили по объекту критической инфраструктуры: есть погибшие и раненые

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В Днепре российские войска атаковали критическую инфраструктуру. Известно о двух погибших и четырех раненых. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа 10 ноября в соцсетях, пишет УНН.

Два человека погибли, как минимум четверо получили ранения. россияне ударили по предприятию критической инфраструктуры в Днепре - написал Ганжа.

Там, по словам главы ОВА, начался пожар. На месте работают все экстренные службы, указал Ганжа.

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Дополнение

По данным ГУНП в области, за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов Днепропетровщины пострадал человек. В Днепре 9 ноября из-за вражеских ударов в областном центре произошел пожар, повреждено предприятие.