В Днепре россияне ударили по объекту критической инфраструктуры: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
Российские войска ударили по предприятию критической инфраструктуры в Днепре. Погибли два человека, по меньшей мере четверо ранены, вспыхнул пожар.
В Днепре российские войска атаковали критическую инфраструктуру. Известно о двух погибших и четырех раненых. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа 10 ноября в соцсетях, пишет УНН.
Два человека погибли, как минимум четверо получили ранения. россияне ударили по предприятию критической инфраструктуры в Днепре
Там, по словам главы ОВА, начался пожар. На месте работают все экстренные службы, указал Ганжа.
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По данным ГУНП в области, за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов Днепропетровщины пострадал человек. В Днепре 9 ноября из-за вражеских ударов в областном центре произошел пожар, повреждено предприятие.