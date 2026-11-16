росія вранці вдарила по Дніпру: загинула людина, 10 поранених

Наслідки атаки рф у Дніпрі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

росія вранці 16 листопада вдарила по Дніпру. Відомо про одного загиблого і 10 поранених. Про це повідомив у соцмережах голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише УНН.

Деталі

Через атаку росіян на Дніпро пошкоджені кілька багатоповерхівок. Вибуховою хвилею вибило вікна та понівечило балкони, повідомив Ганжа.

"Одна людина загинула. росіяни знову завдали удару по Дніпру", - вказав Ганжа пізніше.

З його слів, внаслідок чергового удару зайнялися автівки на дорозі.

Наслідки атаки рф на Дніпро. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA; t.me/dsns_telegram

"До 10 зросла кількість поранених через атаку росіян на Дніпро. Усі госпіталізовані. Двоє чоловіків - 26 та 47 років у тяжкому стані", - повідомив Ганжа згодом.

рф атакувала Україну 158 дронами - серед знищених 71% з реактивних