россия утром нанесла удар по Днепру: погиб человек, 10 раненых

Последствия атаки РФ в Днепре. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

россия утром 16 ноября нанесла удар по Днепру. Известно об одном погибшем и 10 пострадавших. Об этом сообщил в соцсетях глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.

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В результате атаки россиян на Днепр повреждены несколько многоэтажек. Взрывной волной выбило окна и изувечило балконы, сообщил Ганжа.

"Один человек погиб. россияне снова нанесли удар по Днепру", — указал Ганжа позже.

По его словам, в результате очередного удара загорелись автомобили на дороге.

Последствия атаки рф на Днепр. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA; t.me/dsns_telegram

"До 10 возросло количество пострадавших в результате атаки россиян на Днепр. Все госпитализированы. Двое мужчин — 26 и 47 лет — находятся в тяжелом состоянии", — сообщил Ганжа впоследствии.

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