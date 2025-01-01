Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион: видео

Во Львове открыли улицу в честь языковеда Ирины Фарион, пишет УНН со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого.

Детали

В культурной столице Украины состоялось торжественное открытие улицы, названной в честь филолога Ирины Фарион.

За событием можно наблюдать через трансляцию на официальной странице председателя Львовской ОВА Максима Козицкого.

Добавим

Во Львове улицу Техническую переименовали в честь языковеда, общественного и политического деятеля Ирины Фарион. Соответствующее решение утвердили на пленарном заседании горсовета Львова.

Напомним

В Ирину Фарион стреляли 19 июля. Женщина умерла в больнице. 22 июля с языковедом попрощались тысячи украинцев. Похоронили ее на Лычаковском кладбище, на поле № 22. В конце лета на фасаде дома на ул. Масарика, 3, где проживала Ирина Фарион, открыли мемориальную таблицу.