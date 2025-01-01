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У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон: відео

У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон: відео

Київ • УНН

 • 24242 перегляди

У Львові перейменували вулицю Технічну на честь філологині Ірини Фаріон, яка загинула від обстрілу 19 липня. Урочисте відкриття вулиці відбулося за участі голови Львівської ОВА Максима Козицького.

У Львові відкрили вулицю на честь мовознавиці Ірини Фаріон, пише УНН з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

Деталі

У культурній столиці України відбулося урочисте відкриття вулиці, названої на честь філологині Ірини Фаріон.

За подією можна спостерігати через трансляцію на офіційній сторінці голови Львівської ОВА Максима Козицького.

Додамо

У Львові вулицю Технічну перейменували на честь мовознавиці, громадської та політичної діячки Ірини Фаріон. Відповідне рішення затвердили на пленарному засіданні міськради Львова.

Нагадаємо

В Ірину Фаріон стріляли 19 липня. Жінка померла у лікарні. 22 липня з мовознавицею попрощались тисячі українців. Поховали її на Личаківському кладовищі, на полі № 22. Наприкінці літа на фасаді будинку на вул. Масарика, 3, де проживала Ірина Фаріон, відкрили меморіальну таблицю.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Суспільство
iryna-farionІрина Фаріон
lvivЛьвів

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