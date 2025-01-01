У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон: відео
Київ • УНН
У Львові перейменували вулицю Технічну на честь філологині Ірини Фаріон, яка загинула від обстрілу 19 липня. Урочисте відкриття вулиці відбулося за участі голови Львівської ОВА Максима Козицького.
У Львові відкрили вулицю на честь мовознавиці Ірини Фаріон, пише УНН з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.
Деталі
У культурній столиці України відбулося урочисте відкриття вулиці, названої на честь філологині Ірини Фаріон.
За подією можна спостерігати через трансляцію на офіційній сторінці голови Львівської ОВА Максима Козицького.
Додамо
У Львові вулицю Технічну перейменували на честь мовознавиці, громадської та політичної діячки Ірини Фаріон. Відповідне рішення затвердили на пленарному засіданні міськради Львова.
Нагадаємо
В Ірину Фаріон стріляли 19 липня. Жінка померла у лікарні. 22 липня з мовознавицею попрощались тисячі українців. Поховали її на Личаківському кладовищі, на полі № 22. Наприкінці літа на фасаді будинку на вул. Масарика, 3, де проживала Ірина Фаріон, відкрили меморіальну таблицю.