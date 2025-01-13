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Убийство Фарион: суд объявил перерыв до 13 февраля

Убийство Фарион: суд объявил перерыв до 13 февраля

Киев  •  УНН

 • 3864 просмотра

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Шевченковский суд Львова объявил перерыв до 13 февраля по делу об убийстве Ирины Фарион. Дочь погибшей подала ходатайство о возмещении 15 млн грн, которые планирует передать на поддержку ВСУ.

В Шевченковском районном суде Львова объявили перерыв в рассмотрении дела об убийстве языковеда, общественного деятеля Ирины Фарион до 13 февраля. Об этом сообщает корреспондент УНН со ссылкой на заседание суда. 

Детали

«Объявляется перерыв в заседании до 13 февраля 10:30», - объявили в суде.

12 января, во время судебного заседания, дочь Ирины Фарион, София Семчишин, подала ходатайство о возмещении 15 миллионов гривен обвиняемым. Она заявила, что эти средства будут переданы на поддержку ВСУ, в частности военному подразделению, в котором служил ее покойный муж, Василий Семчишин.

Защита Вячеслава Зинченко, которого подозревают в умышленном убийстве, в свою очередь, обратилась в суд с ходатайством об усилении мер безопасности во время его транспортировки в суд.

Дополнение

Ранее Шевченковский районный суд Львова продлил до 4 марта меру пресечения в виде содержания под стражей Вячеславу Зинченко. 

Напомним 

19 июля 2024 года неизвестный открыл огонь по языковеду и профессору Львовской политехники Ирине Фарион. Женщину с тяжелым ранением головы доставили в больницу, но, несмотря на усилия медиков, она умерла.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в Днепре был задержан 18-летний парень, которого подозревают в причастности к убийству Ирины Фарион.

Правоохранители впоследствии переквалифицировали дело об убийстве общественного деятеля Ирины Фарион на убийство лица в связи с выполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, и в незаконном обращении с оружием. Теперь подозреваемому Вячеславу Зинченко грозит пожизненное лишение свободы.  

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Криминал и ЧП
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