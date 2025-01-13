Вбивство Фаріон: суд оголосив перерву до 13 лютого
Київ • УНН
Шевченківський суд Львова оголосив перерву до 13 лютого у справі про вбивство Ірини Фаріон. Донька загиблої подала клопотання про відшкодування 15 млн грн, які планує передати на підтримку ЗСУ.
У Шевченківському районному суді Львова оголосили перерву у розгляді справи про вбивство мовознавиці, громадської діячки Ірини Фаріон до 13 лютого. Про це повідомляє кореспондент УНН з посиланням на засідання суду.
Деталі
"Оголошується перерва в засіданні до 13 лютого 10:30", – оголосили в суді.
12 січня, під час судового засідання, донька Ірини Фаріон, Софія Семчишин, подала клопотання про відшкодування 15 мільйонів гривень обвинуваченим. Вона заявила, що ці кошти будуть передані на підтримку ЗСУ, зокрема військовому підрозділу, в якому служив її покійний чоловік, Василь Семчишин.
Захист В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють в умисному вбивстві, у свою чергу, звернувся до суду з клопотанням про посилення заходів безпеки під час його транспортування до суду.
Доповнення
Раніше Шевченківський районний суд Львова продовжив до 4 березня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою В’ячеславу Зінченку.
Нагадаємо
19 липня 2024 року невідомий відкрив вогонь по мовознавиці та професорці Львівської політехніки Ірині Фаріон. Жінку з важким пораненням голови доправили до лікарні, але, незважаючи на зусилля медиків, вона померла.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 25 липня у Дніпрі було затримано 18-річного хлопця, якого підозрюють у причетності до вбивства Ірини Фаріон.
Правоохоронці згодом перекваліфікували справу про вбивство громадської діячки Ірини Фаріон на вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю. Тепер підозрюваному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне позбавлення волі.