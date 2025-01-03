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Вбивство Фаріон: суд продовжив арешт обвинуваченому Зінченку до березня

Вбивство Фаріон: суд продовжив арешт обвинуваченому Зінченку до березня

Київ • УНН

 • 24342 перегляди

Шевченківський суд Львова продовжив тримання під вартою В'ячеслава Зінченка до 4 березня без права на заставу. Підозрюваному у вбивстві мовознавиці Фаріон загрожує довічне ув'язнення.

Шевченківський районний суд Львова продовжив до 4 березня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою В’ячеславу Зінченку, обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Продовжити обвинуваченому Зінченку В’ячеславу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення застави з 4 січня 2025 року до 4 березня включно", - сказав суддя.

Нагадаємо

У Львові продовжився судовий розгляд у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон, перед засіданням надійшло повідомлення про замінування суду, після цього підозрюваного В’ячеслава Зінченка доставили до судової зали.

Львівський апеляційний суд раніше залишив без змін запобіжний захід для В’ячеслава Зінченка, тобто тримання під вартою до 12 січня без права на заставу.

Доповнення

19 липня невідомий відкрив вогонь по мовознавиці та професорці Львівської політехніки Ірині Фаріон. Жінку з важким пораненням голови доправили до лікарні, але, незважаючи на зусилля медиків, вона померла.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 25 липня у Дніпрі було затримано 18-річного хлопця, якого підозрюють у причетності до вбивства Ірини Фаріон.

Правоохоронці згодом перекваліфікували справу про вбивство громадської діячки Ірини Фаріон на вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю. Тепер підозрюваному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне позбавлення волі.  

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП
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