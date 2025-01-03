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Убийство Фарион: суд продлил арест обвиняемому Зинченко до марта

Убийство Фарион: суд продлил арест обвиняемому Зинченко до марта

Киев  •  УНН

 • 5511 просмотра

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Шевченковский суд Львова продлил содержание под стражей Вячеслава Зинченко до 4 марта без права на залог. Подозреваемому в убийстве языковеда Фарион грозит пожизненное заключение.

Шевченковский районный суд Львова продлил до 4 марта меру пресечения в виде содержания под стражей Вячеславу Зинченко, обвиняемому в убийстве языковеда Ирины Фарион, передает корреспондент УНН.

Детали

"Продлить обвиняемому Зинченко Вячеславу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения залога с 4 января 2025 года до 4 марта включительно", - сказал судья.

Напомним

Во Львове продолжилось судебное разбирательство по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион, перед заседанием поступило сообщение о заминировании суда, после этого подозреваемого Вячеслава Зинченко доставили в судебный зал.

Львовский апелляционный суд ранее оставил без изменений меру пресечения для Вячеслава Зинченко, то есть содержание под стражей до 12 января без права на залог.

Дополнение

19 июля неизвестный открыл огонь по языковеду и профессору Львовской политехники Ирине Фарион. Женщину с тяжелым ранением головы доставили в больницу, но, несмотря на усилия медиков, она умерла.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в Днепре был задержан 18-летний парень, которого подозревают в причастности к убийству Ирины Фарион.

Правоохранители впоследствии переквалифицировали дело об убийстве общественного деятеля Ирины Фарион на убийство лица в связи с выполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, и в незаконном обращении с оружием. Теперь подозреваемому Вячеславу Зинченко грозит пожизненное лишение свободы.  

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
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