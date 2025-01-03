Суд у справі про вбивство Фаріон: перед засіданням установу "мінували"
Київ • УНН
У Львові під час судового засідання у справі вбивства Ірини Фаріон надійшло повідомлення про замінування суду. Після евакуації та перевірки підозрюваного В'ячеслава Зінченка доставили до зали, де він зробив заяви.
У Львові сьогодні продовжується судовий розгляд у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон, перед засіданням надійшло повідомлення про замінування суду, після цього підозрюваного В’ячеслава Зінченка доставили до судової зали, пише УНН з посиланням на місцеві пабліки та трансляцію з суду.
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"Повідомили про замінування суду, де має відбутися засідання по справі вбивства Ірини Фаріон. Усіх присутніх евакуювали. Також є інформація, що будівлю вже розмінували. Зараз в коридорі багато людей. Нікого не впускають, поки не розпочнеться засідання", - написав місцевий депутат Ігор Зінкевич у соцмережах.
Як повідомляють місцеві пабліки, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка уже доставили до львівського суду на засідання.
Він уже зробив заяви. "З цікавого - я 6 разів оголошував голодовку, але формально", - заявив Зінченко, якого цитують місцеві пабліки.
Нагадаємо
19 липня невідомий відкрив вогонь по мовознавиці та професорці Львівської політехніки Ірині Фаріон. Жінку з важким пораненням голови доправили до лікарні, але, незважаючи на зусилля медиків, вона померла.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 25 липня у Дніпрі було затримано 18-річного хлопця, якого підозрюють у причетності до вбивства Ірини Фаріон.