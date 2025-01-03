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Суд по делу об убийстве Фарион: перед заседанием учреждение "минировали"

Суд по делу об убийстве Фарион: перед заседанием учреждение "минировали"

Киев  •  УНН

 • 2467 просмотра

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Во Львове во время судебного заседания по делу убийства Ирины Фарион поступило сообщение о заминировании суда. После эвакуации и проверки подозреваемого Вячеслава Зинченко доставили в зал, где он сделал заявления.

Во Львове сегодня продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион, перед заседанием поступило сообщение о заминировании суда, после этого подозреваемого Вячеслава Зинченко доставили в судебный зал, пишет УНН со ссылкой на местные паблики и трансляцию из суда.

Детали

"Сообщили о заминировании суда, где должно состояться заседание по делу убийства Ирины Фарион. Всех присутствующих эвакуировали. Также есть информация, что здание уже разминировали. Сейчас в коридоре много людей. Никого не впускают, пока не начнется заседание", - написал местный депутат Игорь Зинкевич в соцсетях.

Как сообщают местные паблики, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко уже доставили во львовский суд на заседание.

Он уже сделал заявления. "Из интересного - я 6 раз объявлял голодовку, но формально", - заявил Зинченко, которого цитируют местные паблики.

Напомним

19 июля неизвестный открыл огонь по языковеду и профессору Львовской политехники Ирине Фарион. Женщину с тяжелым ранением головы доставили в больницу, но, несмотря на усилия медиков, она умерла. 

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в Днепре был задержан 18-летний парень, которого подозревают в причастности к убийству Ирины Фарион.  

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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