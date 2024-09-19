Суд продолжил меру пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Фарион

В четверг, 19 сентября, Галицкий районный суд Львова продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Об этом пишет Новости.LIVE, передает УНН.

Детали

Суд принял решение о продлении содержания подозреваемого под стражей.По решению суда Вячеслав Зинченко будет под стражей до 17 ноября без возможности внести залог.

Дополнение

Кроме того, Галицкий районный суд по ходатайству прокуроров продлил срок досудебного расследования по делу об убийстве Ирины Фарион до 26 января 2025 года.

В частности, об этом просил прокурор Бабий попросил продлить срок досудебного расследования, который заканчивается 26 сентября до 26 января 2025 года.

Сторона обвинения объяснила, что не завершили двухмесячное досудебное заседание по объективным причинам и есть необходимость назначить дополнительные экспертизы, чтобы исследовать доказательства. Эти экспертизы могут выполнить в октябре-ноябре.

Вбивство Фаріон: для підозрюваного вимагатимуть довічного ув'язнення

Напомним,

19 июля неизвестный открыл огонь по языковеду и профессору Львовской политехники Ирине Фарион. Женщину с тяжелым ранением головы доставили в больницу, но, несмотря на усилия медиков, она умерла.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в Днепре был задержан 18-летний парень, которого подозревают в причастности к убийству Ирины Фарион.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что правоохранители имеют достаточно доказательств, чтобы утверждать, что именно этот задержанный совершил выстрел в языковеда. Расследование продолжалось 139 часов.