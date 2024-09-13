Убийство Фарион: для подозреваемого будут требовать пожизненного заключения

В деле об убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион будут требовать изменить статью на такую, которая предусматривает пожизненное заключение. Об этом на пресс-конференции заявила адвокат Наталья Романик, сообщает УНН со ссылкой на hromadske.

Сейчас дело рассматривается по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), предусматривающей наказание до 15 лет заключения. Однако адвокат планирует добиться переквалификации на часть вторую этой же статьи, которая касается убийства с особой жестокостью или из корыстных и хулиганских побуждений и предусматривает пожизненное лишение свободы.

По словам Романик, новые факты дают веские основания для такого изменения.

«По моему мнению, как адвоката, те доказательства, которые есть в материалах дела, говорят, что подозрение о совершении преступления именно этим лицом абсолютно обосновано», - отметила Романик.

По словам адвоката Натальи Романик, правоохранители сейчас ведут активную работу почти круглосуточно, в частности проводят допросы и следственные эксперименты. Для подозреваемого назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить его вменяемость. Сейчас проводят амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу, и если подозреваемого признают невменяемым, сторона обвинения будет требовать повторной экспертизы.

Романик также сообщила, что готовит ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. После убийства Ирины Фарион ее дочери Софии Семчишин была предоставлена личная охрана, что помогло избежать возможных инцидентов. Семчишин отметила, что прямых угроз не получала, но поступали «подозрительные сообщения».

«Полиция сказала, что мне нужна охрана, когда еще искали подозреваемого. Подозрительных лиц не было, только получала сообщения с неизвестных номеров в Telegram: «Где ты есть?». После этого мой личный канал ограничили в доступе, чтобы неизвестные номера не писали», - отметила дочь языковеда.

Напомним

19 июля неизвестный открыл огонь по языковеду и профессору Львовской политехники Ирине Фарион. Женщину с тяжелым ранением головы доставили в больницу, но, несмотря на усилия медиков, она умерла.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в Днепре был задержан 18-летний парень, которого подозревают в причастности к убийству Ирины Фарион.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что правоохранители имеют достаточно доказательств, чтобы утверждать, что именно этот задержанный совершил выстрел в языковеда. Расследование длилось 139 часов.

Ранее полиция рассматривала несколько версий мотивов преступления, в частности общественную и политическую деятельность Фарион, а также личную неприязнь. После стрельбы была найдена гильза, и не исключается возможный «российский след» в этом деле.