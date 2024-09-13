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Вбивство Фаріон: для підозрюваного вимагатимуть довічного ув'язнення

Вбивство Фаріон: для підозрюваного вимагатимуть довічного ув'язнення

Київ • УНН

 • 16533 перегляди

Адвокатка Наталія Романик планує домогтися перекваліфікації обвинувачення на статтю, що передбачає довічне ув'язнення. За її словами, нові факти у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон дають підстави для такої зміни.

У справі про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон вимагатимуть змінити статтю на таку, що передбачає довічне ув’язнення. Про це на пресконференції заявила адвокатка Наталія Романик, повідомляє УНН із посиланням на hromadske.

Наразі справа розглядається за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), що передбачає покарання до 15 років ув'язнення. Однак адвокатка планує домогтися перекваліфікації на частину другу цієї ж статті, яка стосується вбивства з особливою жорстокістю або з корисливих та хуліганських мотивів і передбачає довічне позбавлення волі.

За словами Романик, нові факти дають вагомі підстави для такої зміни.

"На мою думку, як адвоката, ті докази, які є в матеріалах справи, говорять, що підозра щодо вчинення злочину саме цією особою абсолютно обґрунтована", - наголосила Романик. 

За словами адвокатки Наталії Романик, правоохоронці наразі ведуть активну роботу майже цілодобово, зокрема проводять допити та слідчі експерименти. Для підозрюваного призначено судово-медичну експертизу, щоб встановити його осудність. Зараз проводять амбулаторну судово-психіатричну експертизу, і якщо підозрюваного визнають неосудним, сторона обвинувачення вимагатиме повторної експертизи. 

Романик також повідомила, що готує клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Після вбивства Ірини Фаріон її доньці Софії Семчишин було надано особисту охорону, що допомогло уникнути можливих інцидентів. Семчишин зазначила, що прямих погроз не отримувала, але надходили "підозрілі повідомлення".

"Поліція сказала, що мені потрібна охорона, коли ще шукали підозрюваного. Підозрілих осіб не було, лише отримувала повідомлення з невідомих номерів у Telegram: "Де ти є?". Після цього мій особистий канал обмежили в доступі, аби невідомі номери не писали", — зазначила донька мовознавиці.

Нагадаємо 

19 липня невідомий відкрив вогонь по мовознавиці та професорці Львівської політехніки Ірині Фаріон. Жінку з важким пораненням голови доправили до лікарні, але, незважаючи на зусилля медиків, вона померла. 

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 25 липня у Дніпрі було затримано 18-річного хлопця, якого підозрюють у причетності до вбивства Ірини Фаріон.  

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що правоохоронці мають достатньо доказів, щоб стверджувати, що саме цей затриманий здійснив постріл у мовознавицю. Розслідування тривало 139 годин. 

Раніше поліція розглядала кілька версій мотивів злочину, зокрема громадську та політичну діяльність Фаріон, а також особисту неприязнь. Після стрілянини була знайдена гільза, і не виключається можливий "російський слід" у цій справі.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Кримінал та НП

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