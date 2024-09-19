Суд продовжив розслідування вбивства Ірини Фаріон до 2025 року

ukenru
06:19 • 31408 перегляди

Україна та США зустрінуться в Ер-Ріяді після російсько-американських переговорів

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 80496 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 134974 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 182855 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 140853 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 126662 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 123069 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 159413 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76596 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84793 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.2 м/с
90 %
749 мм
Похмуро, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 70722 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 63696 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 61975 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 62270 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 58327 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 36100 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 182795 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 159385 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 193579 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 527775 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 189 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 4745 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 15426 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 40676 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 39659 перегляди
Актуальне
Суд продовжив розслідування вбивства Ірини Фаріон до 2025 року

Суд продовжив розслідування вбивства Ірини Фаріон до 2025 року

Київ • УНН

 • 16841 перегляди

Галицький райсуд Львова продовжив термін досудового розслідування у справі вбивства Ірини Фаріон до 26 січня 2025 року. Прокурори пояснили необхідність додаткових експертиз для дослідження доказів.

Галицький районний суд Львова за клопотанням прокурорів продовжив термін досудового розслідування у справді вбивства Ірини Фаріон до 26 січня 2025 року. Про це пише Еспресо.Захід, передає УНН.

Деталі 

Суддя Галицького райсуду на прохання прокурорів продовжив термін досудового розслідування до 26 січня 2025 року.

Про це зокрема просив прокурор Бабій попросив продовжити строк досудового розслідування, який закінчується 26 вересня до 26 січня 2025 року.

Сторона обвинувачення пояснила, що не завершили двомісячне досудове засідання з обʼєктивних причин і є потреби призначити додаткові експертизи, щоб дослідити докази. Ці експертизи можуть виконати  у жовтні-листопаді. 

Доповнення

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон заявив, що боїться за своє життя та сам просив подовжити йому запобіжний захід

Нагадаємо

19 липня невідомий відкрив вогонь по мовознавиці та професорці Львівської політехніки Ірині Фаріон. Жінку з важким пораненням голови доправили до лікарні, але, незважаючи на зусилля медиків, вона померла. 

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 25 липня у Дніпрі було затримано 18-річного хлопця, якого підозрюють у причетності до вбивства Ірини Фаріон.  

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що правоохоронці мають достатньо доказів, щоб стверджувати, що саме цей затриманий здійснив постріл у мовознавицю. Розслідування тривало 139 годин. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоКримінал та НП
iryna-farionІрина Фаріон
ihor-klymenkoІгор Клименко
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
lvivЛьвів

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.66
Bitcoin
$86,479.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.05
Золото
$3,044.26
Ethereum
$2,055.54