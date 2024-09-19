Суд продовжив розслідування вбивства Ірини Фаріон до 2025 року

Галицький районний суд Львова за клопотанням прокурорів продовжив термін досудового розслідування у справді вбивства Ірини Фаріон до 26 січня 2025 року. Про це пише Еспресо.Захід, передає УНН.

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Суддя Галицького райсуду на прохання прокурорів продовжив термін досудового розслідування до 26 січня 2025 року.

Про це зокрема просив прокурор Бабій попросив продовжити строк досудового розслідування, який закінчується 26 вересня до 26 січня 2025 року.

Сторона обвинувачення пояснила, що не завершили двомісячне досудове засідання з обʼєктивних причин і є потреби призначити додаткові експертизи, щоб дослідити докази. Ці експертизи можуть виконати у жовтні-листопаді.

Доповнення

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон заявив, що боїться за своє життя та сам просив подовжити йому запобіжний захід.

Нагадаємо

19 липня невідомий відкрив вогонь по мовознавиці та професорці Львівської політехніки Ірині Фаріон. Жінку з важким пораненням голови доправили до лікарні, але, незважаючи на зусилля медиків, вона померла.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 25 липня у Дніпрі було затримано 18-річного хлопця, якого підозрюють у причетності до вбивства Ірини Фаріон.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що правоохоронці мають достатньо доказів, щоб стверджувати, що саме цей затриманий здійснив постріл у мовознавицю. Розслідування тривало 139 годин.