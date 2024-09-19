Суд продлил расследование убийства Ирины Фарион до 2025 года

Галицкий районный суд Львова по ходатайству прокуроров продлил срок досудебного расследования по делу об убийстве Ирины Фарион до 26 января 2025 года. Об этом пишет Эспрессо.Запад, передает УНН.

Детали

Судья Галицкого райсуда по просьбе прокуроров продлил срок досудебного расследования до 26 января 2025 года.

Об этом в частности просил прокурор Бабий попросил продлить срок досудебного расследования, который заканчивается 26 сентября до 26 января 2025 года.

Сторона обвинения объяснила, что не завершили двухмесячное досудебное заседание по объективным причинам и есть необходимость назначить дополнительные экспертизы, чтобы исследовать доказательства. Эти экспертизы могут выполнить в октябре-ноябре.

Дополнение

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион заявил, что боится за свою жизнь и сам просил продлить ему меру пресечения.

Напомним,

19 июля неизвестный открыл огонь по языковеду и профессору Львовской политехники Ирине Фарион. Женщину с тяжелым ранением головы доставили в больницу, но, несмотря на усилия медиков, она умерла.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в Днепре был задержан 18-летний парень, которого подозревают в причастности к убийству Ирины Фарион.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что правоохранители имеют достаточно доказательств, чтобы утверждать, что именно этот задержанный совершил выстрел в языковеда. Расследование продолжалось 139 часов.