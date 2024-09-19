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Суд продовжив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон

Суд продовжив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон

Київ • УНН

 • 21631 перегляди

Галицький районний суд Львова продовжив тримання під вартою підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Також суд продовжив термін досудового розслідування у справі до січня 2025.

У четвер, 19 вересня, Галицький районний суд Львова продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Про це пише Новини.LIVE, передає УНН.

Деталі

Суд ухвалив рішення про продовження тримання підозрюваного під вартою. За рішенням суду, В'ячеслав Зінченко буде під вартою до 17 листопада без можливості внести заставу.

Доповнення

Окрім того, Галицький районний суд за клопотанням прокурорів продовжив термін досудового розслідування у справді вбивства Ірини Фаріон до 26 січня 2025 року. 

Зокрема, про це просив прокурор Бабій попросив продовжити строк досудового розслідування, який закінчується 26 вересня до 26 січня 2025 року.

Сторона обвинувачення пояснила, що не завершили двомісячне досудове засідання з обʼєктивних причин і є потреби призначити додаткові експертизи, щоб дослідити докази. Ці експертизи можуть виконати  у жовтні-листопаді. 

Вбивство Фаріон: для підозрюваного вимагатимуть довічного ув'язнення13.09.24, 19:35 • 16533 перегляди

Нагадаємо

19 липня невідомий відкрив вогонь по мовознавиці та професорці Львівської політехніки Ірині Фаріон. Жінку з важким пораненням голови доправили до лікарні, але, незважаючи на зусилля медиків, вона померла. 

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 25 липня у Дніпрі було затримано 18-річного хлопця, якого підозрюють у причетності до вбивства Ірини Фаріон.  

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що правоохоронці мають достатньо доказів, щоб стверджувати, що саме цей затриманий здійснив постріл у мовознавицю. Розслідування тривало 139 годин. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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