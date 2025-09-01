$41.320.06
Нацполиция об убийстве Парубия: преступление готовилось заранее

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Убийство экс-главы ВР Андрея Парубия не было спонтанным, а тщательно готовилось. Пока неизвестно, были ли у подозреваемого сообщники, но правоохранители рассматривают все версии.

Нацполиция об убийстве Парубия: преступление готовилось заранее

Убийство народного депутата Андрея Парубия не было спонтанным, оно тщательно готовилось. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский во время брифинга, передает УНН.

Детали

Это преступление не было спонтанным. Оно тщательно готовилось. Мы считаем, что это был не один месяц подготовки подхода и отхода преступника. Это готовилось заранее. Поэтому мы считаем, что есть какая-то информация относительно лиц, которые инструктировали указанное лицо и пытались способствовать совершению этого убийства 

- сказал Выговский.

Он также заявлял, что пока неизвестно, имел ли подозреваемый в убийстве Парубия сообщников, но правоохранители не исключают ни одной версии.

Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии

Дополнение

30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.

Правоохранители рассматривают различные версии убийства бывшего спикера ВР Андрея Парубия. Пока отсутствуют данные, связывающие это преступление с убийством Ирины Фарион.

Также полиция Львовщины анализирует, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию. В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.

1 сентября задержанному львовянину сообщено о подозрении в убийстве Парубия. Готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Анна Мурашко

ПолитикаКриминал и ЧП
Андрей Парубий
Национальная полиция Украины
Ирина Фарион
Украина
Львов