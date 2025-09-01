$41.320.06
Ексклюзив
09:15 • 14926 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 11960 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 21470 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45 • 30556 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіаку
05:46 • 30879 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 29678 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересня
31 серпня, 21:30 • 24914 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 21756 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 52940 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір
30 серпня, 13:59 • 90013 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Нацполіція про вбивство Парубія: злочин готувався заздалегідь

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Вбивство ексголови ВР Андрія Парубія не було спонтанним, а ретельно готувалося. Наразі невідомо, чи мав підозрюваний спільників, але правоохоронці розглядають усі версії.

Нацполіція про вбивство Парубія: злочин готувався заздалегідь

Вбивство нардепа Андрія Парубія не було спонтанним, воно ретельно готувалось. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Цей злочин не був спонтанний. Він ретельно готувався. Ми вважаємо, що це був не один місяць підготовки підходу й відходу злочинця. Це готувалося заздалегідь. Тому ми вважаємо, що є якась інформація щодо осіб, які інструктували вказану особу й намагалися сприяти скоєнню цього вбивства 

- сказав Вигівський.

Він також заявляв, що наразі не відомо, чи підозрюваний у вбивстві Парубія мав спільників, але правоохоронці не відкривають жодної версії.

Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії01.09.25, 12:15 • 14985 переглядiв

Доповнення

30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.

Правоохоронці розглядають різні версії вбивства колишнього спікера ВР Андрія Парубія. Наразі відсутні дані, що пов'язують цей злочин зі вбивством Ірини Фаріон.

Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію. У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.

1 вересня затриманому львів’янину повідомлено про підозру у вбивстві Парубія. Готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Анна Мурашко

