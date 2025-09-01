Нацполіція про вбивство Парубія: злочин готувався заздалегідь

Вбивство нардепа Андрія Парубія не було спонтанним, воно ретельно готувалось. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Цей злочин не був спонтанний. Він ретельно готувався. Ми вважаємо, що це був не один місяць підготовки підходу й відходу злочинця. Це готувалося заздалегідь. Тому ми вважаємо, що є якась інформація щодо осіб, які інструктували вказану особу й намагалися сприяти скоєнню цього вбивства - сказав Вигівський.

Він також заявляв, що наразі не відомо, чи підозрюваний у вбивстві Парубія мав спільників, але правоохоронці не відкривають жодної версії.

Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії

Доповнення

30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.

Правоохоронці розглядають різні версії вбивства колишнього спікера ВР Андрія Парубія. Наразі відсутні дані, що пов'язують цей злочин зі вбивством Ірини Фаріон.

Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію. У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.

1 вересня затриманому львів’янину повідомлено про підозру у вбивстві Парубія. Готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.