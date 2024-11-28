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Во Львове появится улица в честь Ирины Фарион

Во Львове появится улица в честь Ирины Фарион

Киев  •  УНН

 • 326 просмотра

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Львовский городской совет принял решение о наименовании улицы в Галицком районе в честь Ирины Фарион. Улица будет пролегать от улицы Матейка до пересечения улиц Устияновича и Библиотечной.

Во Львове улицу Техническую переименовали в честь языковеда, общественного и политического деятеля Ирины Фарион. Соответствующее решение утверждено на пленарном заседании горсовета Львова, передает УНН.

По данным Львовского горсовета, улица расположена в Галицком районе города. Пролегает от улицы Матейко до стыка улиц Устияновича и Библиотечной.

Напомним, в Ирину Фарион стреляли 19 июля. Женщина скончалась в больнице. 22 июля с языковед попрощались тысячи украинцев. Похоронили ее на Лычаковском кладбище, на поле № 22. В конце лета на фасаде дома на ул. Масарика, 3, где проживала Ирина Фарион, открыли мемориальную таблицу.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Общество
irina-farionИрина Фарион
lvovЛьвов