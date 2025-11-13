Убийство Ирины Фарион: подозреваемому Зинченко продлили меру пресечения

Сегодня в Шевченковском районном суде города Львова состоялось очередное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Подозреваемому Вячеславу Зинченко продлили меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 суток, передает журналист УНН.

Детали

Согласно решению суда, содержание под стражей обвиняемому продлено до 12 января 2026 года без альтернативы залога.

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы за убийство по мотивам национальной нетерпимости.

Также во время судебного заседания был допрошен еще один свидетель по делу: женщина, у которой подозреваемый арендовал квартиру во Львове 14-18 июля 2024 года. По ее словам, перед тем, как передать ключи, она проверила все документы юноши, так как засомневалась, совершеннолетний ли он. Женщина рассказала, что арендатор должен был выехать 21 июля, но выселился на день раньше - на второй день после обеда.

Напомним

19 июля 2024 года неизвестный нападавший стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, где она скончалась.

Через шесть дней в Днепре был задержан 18-летний мужчина по подозрению в причастности к убийству языковеда. На следующий день правоохранители сообщили 18-летнему Вячеславу Зинченко о подозрении в убийстве Фарион.

Обвиняемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что ему не предлагали пройти полиграф. Он добавил, что готов давать показания в суде.

Дочь Ирины Фарион, София Семчишин, подала иск о возмещении морального вреда на 15 млн грн против Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве языковеда. Заявленная сумма, в случае получения, будет передана украинским военным на закупку дронов.