Вбивство Ірини Фаріон: підозрюваному Зінченку продовжили запобіжний захід
Київ • УНН
Шевченківський райсуд Львова продовжив запобіжний захід В’ячеславу Зінченку у вигляді тримання під вартою до 12 січня 2026 року. Йому загрожує довічне ув'язнення за вбивство з мотивів національної нетерпимості.
Сьогодні у Шевченківському районному суді міста Львова відбулося чергове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Підозрюваному В’ячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб, передає журналіст УНН.
Деталі
Згідно з рішенням суду, тримання під вартою обвинуваченому продовжено до 12 січня 2026 року без альтернативи застави.
Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі за вбивство з мотивів національної нетерпимості.
Також під час судового засідання було допитаного ще одного свідка у справі: жінку, в якої підозрюваний орендував квартиру у Львові 14-18 липня 2024 року. За її словами, перед тим, як передати ключі, вона перевірила всі документи юнака, бо засумнівалася, чи він повнолітній. Жінка розповіла, що орендар мав виїхати 21 липня, але виселився на день раніше - на другий день після обіду.
Нагадаємо
19 липня 2024 року невідомий нападник стріляв у мовознавицю та професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон. Жінку з пораненням голови у важкому стані гопіталізували до лікарні, де вона померла.
Через шість днів у Дніпрі було затримано 18-річного чоловіка за підозрою у причетності до вбивства мовознавиці. Наступного дня правоохоронці повідомили 18-річному Вячеславу Зінченку про підозру у вбивстві Фаріон.
Обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко заявив, що йому не пропонували пройти поліграф. Він додав, що готовий давати свідчення в суді.
Донька Ірини Фаріон, Софія Семчишин, подала позов про відшкодування моральної шкоди на 15 млн грн проти В’ячеслава Зінченка, обвинуваченого у вбивстві мовознавиці. Заявлена сума, у разі отримання, буде передана українським військовим на закупівлю дронів.