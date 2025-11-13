Вбивство Ірини Фаріон: підозрюваному Зінченку продовжили запобіжний захід

$42.040.02
48.650.04
ukenru
18:55 • 7652 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42 • 20743 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 52450 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 33840 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45 • 33595 перегляди
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об’єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70968 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10 • 42737 перегляди
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35 • 39391 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00 • 37427 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46 • 33318 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 57722 перегляди
У росії пролунали вибухи на НПЗ: виведено з ладу установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти PhotoVideo13 листопада, 12:06 • 11685 перегляди
Звільнення Гринчук і Галущенка з міністерських посад: озвучені дати розгляду питанняPhoto13 листопада, 12:51 • 22418 перегляди
"Шукаємо баланс між фронтом і тилом": Зеленський висловився про можливість розширення мобілізації13 листопада, 14:07 • 10659 перегляди
Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзалізниця: уряд доручив перевірити найбільші держпідприємства18:39 • 4330 перегляди
Публікації
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 52452 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70970 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 58013 перегляди
Ціна на газ та електроенергію в Європі: де дешевше, а де дорожче13 листопада, 08:23 • 46835 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 103770 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олександр Сирський
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Ірландія
Судан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto12 листопада, 20:00 • 54921 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 54872 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 44702 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 83074 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 82637 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Свіфт
Мі-8

Вбивство Ірини Фаріон: підозрюваному Зінченку продовжили запобіжний захід

Київ • УНН

 • 1894 перегляди

Шевченківський райсуд Львова продовжив запобіжний захід В’ячеславу Зінченку у вигляді тримання під вартою до 12 січня 2026 року. Йому загрожує довічне ув'язнення за вбивство з мотивів національної нетерпимості.

Вбивство Ірини Фаріон: підозрюваному Зінченку продовжили запобіжний захід

Сьогодні у Шевченківському районному суді міста Львова відбулося чергове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Підозрюваному В’ячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб, передає журналіст УНН.

Деталі

Згідно з рішенням суду, тримання під вартою обвинуваченому продовжено до 12 січня 2026 року без альтернативи застави.

Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі за вбивство з мотивів національної нетерпимості.

Також під час судового засідання було допитаного ще одного свідка у справі: жінку, в якої підозрюваний орендував квартиру у Львові 14-18 липня 2024 року. За її словами, перед тим, як передати ключі, вона перевірила всі документи юнака, бо засумнівалася, чи він повнолітній. Жінка розповіла, що орендар мав виїхати 21 липня, але виселився на день раніше - на другий день після обіду.

Нагадаємо

19 липня 2024 року невідомий нападник стріляв у мовознавицю та професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон. Жінку з пораненням голови у важкому стані гопіталізували до лікарні, де вона померла.

Через шість днів у Дніпрі було затримано 18-річного чоловіка за підозрою у причетності до вбивства мовознавиці. Наступного дня правоохоронці повідомили 18-річному Вячеславу Зінченку про підозру у вбивстві Фаріон.

Обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко заявив, що йому не пропонували пройти поліграф. Він додав, що готовий давати свідчення в суді.

Донька Ірини Фаріон, Софія Семчишин, подала позов про відшкодування моральної шкоди на 15 млн грн проти В’ячеслава Зінченка, обвинуваченого у вбивстві мовознавиці. Заявлена сума, у разі отримання, буде передана українським військовим на закупівлю дронів.

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Ірина Фаріон
благодійність
Дніпро (місто)
Львів