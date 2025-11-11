Дочь Ирины Фарион сообщила об угрозах от "секты Зинченко" и призвала правоохранителей отреагировать

$41.960.02
48.540.04
ukenru
Эксклюзив
14:28 • 9178 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
13:20 • 11405 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
13:01 • 18477 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
12:30 • 18400 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 18033 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 22686 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 24687 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31 • 27559 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 64481 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 76709 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ISW: за призывом резервистов в РФ для защиты инфраструктуры скрываются планы их отправки в Украину11 ноября, 05:44 • 11925 просмотра
Количество боев на фронте за сутки сократилось на треть: карта от ГенштабаPhoto11 ноября, 06:19 • 6574 просмотра
ССО ВСУ раскрыли ситуацию в Покровске: что происходит на самом горячем направленииPhoto11 ноября, 07:02 • 15074 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 16072 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 12148 просмотра
публикации
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
14:28 • 9178 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 12395 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора13:01 • 18477 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
12:30 • 18400 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 79711 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Тимур Миндич
Реджеп Тайип Эрдоган
Криштиану Роналду
Актуальные места
Украина
Турция
Соединённые Штаты
Херсон
Великобритания
Реклама
УНН Lite
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto14:28 • 2670 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 16288 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 53222 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 128477 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 132454 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Forbes
Lockheed C-130 Hercules
Отопление

Дочь Ирины Фарион сообщила об угрозах от "секты Зинченко" и призвала правоохранителей отреагировать

Киев • УНН

 • 146 просмотра

София Особа, дочь убитой Ирины Фарион, заявила об угрозах от сторонников подозреваемого в убийстве ее матери, призывая правоохранителей к немедленной реакции. Она также выразила недовольство затягиванием судебного процесса по делу об убийстве ее матери.

Дочь Ирины Фарион сообщила об угрозах от "секты Зинченко" и призвала правоохранителей отреагировать

София Особа, дочь убитого языковеда Ирины Фарион, сообщила об очередных угрозах от так называемой "секты Зинченко" – сторонников обвиняемого в убийстве ее матери. Она призвала правоохранительные органы немедленно отреагировать, передает УНН.

Детали

По словам Софии Особы, безнаказанность сторонников подозреваемого Александра Зинченко приводит к новым проявлениям агрессии в отношении тех, кто поддерживает Ирину Фарион. Она обратилась в Службу безопасности Украины и Национальную полицию с просьбой принять меры.

Я хочу напомнить, что сторонникам Ирины Фарион "секта Зинченко" угрожает всегда. Я это говорила уже. И прошу Службу безопасности Украины и полицию отреагировать на это. И наконец сделать им правдивое замечание 

– заявила София Особа.

Дочь погибшей языковеда также выразила недовольство ходом дела об убийстве Ирины Фарион, отметив, что судебный процесс затягивается.

Смотрите, они могут хоть 100 ходатайств подавать, но все равно Зинченко убил Ирину Фарион. … Я считаю, что это полный цирк, который должен наконец закончиться и, возможно, до конца года дело об убийстве Ирины Фарион было бы закрыто и Зинченко бы сидел пожизненно 

– сказала София Особа.

Она также обратилась к матери подозреваемого, призвав ее "признать, кто ее сын".

София Особа настаивает, что расследование дела должно быть завершено, а виновные – наказаны.

Напомним

Во Львове суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве Ирины Фарион, до 21 ноября включительно. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы за убийство по мотивам национальной нетерпимости.

Дополнение

19 июля 2024 года неизвестный нападавший стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в очень тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

Через шесть дней в Днепре был задержан 18-летний мужчина по подозрению в причастности к убийству языковеда. На следующий день правоохранители сообщили 18-летнему Вячеславу Зинченко о подозрении в убийстве Фарион.

Через некоторое время правоохранители переквалифицировали дело об убийстве Фарион на убийство лица в связи с выполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, и в незаконном обращении с оружием. Вячеславу Зинченко грозит пожизненное лишение свободы.

Алла Киосак

Криминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
Национальная полиция Украины
Ирина Фарион
Днепр
Служба безопасности Украины
Львов