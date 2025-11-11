Дочь Ирины Фарион сообщила об угрозах от "секты Зинченко" и призвала правоохранителей отреагировать

София Особа, дочь убитого языковеда Ирины Фарион, сообщила об очередных угрозах от так называемой "секты Зинченко" – сторонников обвиняемого в убийстве ее матери. Она призвала правоохранительные органы немедленно отреагировать, передает УНН.

Детали

По словам Софии Особы, безнаказанность сторонников подозреваемого Александра Зинченко приводит к новым проявлениям агрессии в отношении тех, кто поддерживает Ирину Фарион. Она обратилась в Службу безопасности Украины и Национальную полицию с просьбой принять меры.

Я хочу напомнить, что сторонникам Ирины Фарион "секта Зинченко" угрожает всегда. Я это говорила уже. И прошу Службу безопасности Украины и полицию отреагировать на это. И наконец сделать им правдивое замечание – заявила София Особа.

Дочь погибшей языковеда также выразила недовольство ходом дела об убийстве Ирины Фарион, отметив, что судебный процесс затягивается.

Смотрите, они могут хоть 100 ходатайств подавать, но все равно Зинченко убил Ирину Фарион. … Я считаю, что это полный цирк, который должен наконец закончиться и, возможно, до конца года дело об убийстве Ирины Фарион было бы закрыто и Зинченко бы сидел пожизненно – сказала София Особа.

Она также обратилась к матери подозреваемого, призвав ее "признать, кто ее сын".

София Особа настаивает, что расследование дела должно быть завершено, а виновные – наказаны.

Напомним

Во Львове суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве Ирины Фарион, до 21 ноября включительно. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы за убийство по мотивам национальной нетерпимости.

Дополнение

19 июля 2024 года неизвестный нападавший стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в очень тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

Через шесть дней в Днепре был задержан 18-летний мужчина по подозрению в причастности к убийству языковеда. На следующий день правоохранители сообщили 18-летнему Вячеславу Зинченко о подозрении в убийстве Фарион.

Через некоторое время правоохранители переквалифицировали дело об убийстве Фарион на убийство лица в связи с выполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, и в незаконном обращении с оружием. Вячеславу Зинченко грозит пожизненное лишение свободы.