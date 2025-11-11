Донька Ірини Фаріон повідомила про погрози від "секти Зінченка" та закликала правоохоронців відреагувати

Софія Особа, донька вбитої Ірини Фаріон, заявила про погрози від прихильників підозрюваного у вбивстві її матері, закликаючи правоохоронців до негайної реакції. Вона також висловила невдоволення затягуванням судового процесу у справі про вбивство її матері.