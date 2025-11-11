Донька Ірини Фаріон повідомила про погрози від "секти Зінченка" та закликала правоохоронців відреагувати
Київ • УНН
Софія Особа, донька вбитої Ірини Фаріон, заявила про погрози від прихильників підозрюваного у вбивстві її матері, закликаючи правоохоронців до негайної реакції. Вона також висловила невдоволення затягуванням судового процесу у справі про вбивство її матері.
Софія Особа, донька вбитої мовознавиці Ірини Фаріон, повідомила про чергові погрози від так званої "секти Зінченка" – прихильників обвинуваченого у вбивстві її матері. Вона закликала правоохоронні органи негайно відреагувати, передає УНН.
Деталі
За словами Софії Особи, безкарність прихильників підозрюваного Олександра Зінченка призводить до нових проявів агресії щодо тих, хто підтримує Ірину Фаріон. Вона звернулася до Служби безпеки України та Національної поліції із проханням вжити заходів.
Я хочу нагадати, що прихильникам Ірини Фаріон "секта Зінченка" погрожує завжди. Я це говорила вже. І прошу Службу безпеки України та поліцію відреагувати на це. І нарешті зробити їм правдиве зауваження
Донька загиблої мовознавиці також висловила невдоволення перебігом справи про вбивство Ірини Фаріон, зазначивши, що судовий процес затягується.
Дивіться, вони можуть хоч 100 клопотань подавати, але все одно Зінченко вбив Ірину Фаріон. … Я вважаю, що це повний цирк, який має нарешті закінчитися і, можливо, до кінця року справа про вбивство Ірини Фаріон була би закрита і Зінченко би сидів довічно
Вона також звернулася до матері підозрюваного, закликавши її "визнати, хто її син".
Софія Особа наполягає, що розслідування справи має бути завершене, а винні – покарані.
Нагадаємо
У Львові суд подовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою В’ячеславу Зінченку, підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон, до 21 листопада включно. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі за вбивство з мотивів національної нетерпимості.
Доповнення
19 липня 2024 року невідомий нападник стріляв у мовознавицю та професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон. Жінку з пораненням голови у дуже важкому стані доставили у лікарню. У лікарні Ірина Фаріон померла.
Через шість днів у Дніпрі було затримано 18-річного чоловіка за підозрою у причетності до вбивства мовознавиці. Наступного дня правоохоронці повідомили 18-річному Вячеславу Зінченку про підозру у вбивстві Фаріон.
Через деякий час правоохоронці перекваліфікували справу про вбивство Фаріон на вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю. В’ячеславу Зінченку загрожує довічне позбавлення волі.