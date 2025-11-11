Донька Ірини Фаріон повідомила про погрози від "секти Зінченка" та закликала правоохоронців відреагувати

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10407 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26311 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34706 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51882 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33649 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50156 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41179 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22932 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24842 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26276 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18428 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 10969 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17273 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo19:26 • 8840 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5346 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51868 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45680 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50146 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41172 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94034 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Ізраїль
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5474 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 29947 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35215 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60914 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136891 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Донька Ірини Фаріон повідомила про погрози від "секти Зінченка" та закликала правоохоронців відреагувати

Київ • УНН

 • 2658 перегляди

Софія Особа, донька вбитої Ірини Фаріон, заявила про погрози від прихильників підозрюваного у вбивстві її матері, закликаючи правоохоронців до негайної реакції. Вона також висловила невдоволення затягуванням судового процесу у справі про вбивство її матері.

Донька Ірини Фаріон повідомила про погрози від "секти Зінченка" та закликала правоохоронців відреагувати

Софія Особа, донька вбитої мовознавиці Ірини Фаріон, повідомила про чергові погрози від так званої "секти Зінченка" – прихильників обвинуваченого у вбивстві її матері. Вона закликала правоохоронні органи негайно відреагувати, передає УНН.

Деталі

За словами Софії Особи, безкарність прихильників підозрюваного Олександра Зінченка призводить до нових проявів агресії щодо тих, хто підтримує Ірину Фаріон. Вона звернулася до Служби безпеки України та Національної поліції із проханням вжити заходів.

Я хочу нагадати, що прихильникам Ірини Фаріон "секта Зінченка" погрожує завжди. Я це говорила вже. І прошу Службу безпеки України та поліцію відреагувати на це. І нарешті зробити їм правдиве зауваження 

– заявила Софія Особа.

Донька загиблої мовознавиці також висловила невдоволення перебігом справи про вбивство Ірини Фаріон, зазначивши, що судовий процес затягується.

Дивіться, вони можуть хоч 100 клопотань подавати, але все одно Зінченко вбив Ірину Фаріон. … Я вважаю, що це повний цирк, який має нарешті закінчитися і, можливо, до кінця року справа про вбивство Ірини Фаріон була би закрита і Зінченко би сидів довічно 

– додала Софія Особа.

Вона також звернулася до матері підозрюваного, закликавши її "визнати, хто її син".

Софія Особа наполягає, що розслідування справи має бути завершене, а винні – покарані.

Нагадаємо

У Львові суд подовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою В’ячеславу Зінченку, підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон, до 21 листопада включно. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі за вбивство з мотивів національної нетерпимості.

Доповнення

19 липня 2024 року невідомий нападник стріляв у мовознавицю та професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон. Жінку з пораненням голови у дуже важкому стані доставили у лікарню. У лікарні Ірина Фаріон померла.

Через шість днів у Дніпрі було затримано 18-річного чоловіка за підозрою у причетності до вбивства мовознавиці. Наступного дня правоохоронці повідомили 18-річному Вячеславу Зінченку про підозру у вбивстві Фаріон.

Через деякий час правоохоронці перекваліфікували справу про вбивство Фаріон на вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю. В’ячеславу Зінченку загрожує довічне позбавлення волі.

Алла Кіосак

Кримінал та НП
Довічне позбавлення волі
Національна поліція України
Ірина Фаріон
Дніпро (місто)
Служба безпеки України
Львів