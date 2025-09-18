$41.190.02
2738 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
9062 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
17298 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
12752 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
12905 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
21930 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 14249 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 42436 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 42859 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 33030 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
У Львові суд подовжив арешт В’ячеславу Зінченку, підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон

Київ • УНН

 • 96 перегляди

У Львові суд подовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою В’ячеславу Зінченку, підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон, до 21 листопада включно. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі за вбивство з мотивів національної нетерпимості.

У Львові суд подовжив арешт В’ячеславу Зінченку, підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон

У Львові суд подовжив підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Він перебуватиме за гратами до 21 листопада включно, повідомляє УНН з посиланням на засідання суду.

Суд задовольнив клопотання прокурора про продовження Зінченку В’ячеславу Федоровичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення застави задовольнити. Продовжити Зінченку В’ячеславу Федоровичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення застави з 19 вересня до 21 листопада включно 

- повідомив суддя.

Доповнення

19 липня 2024 року невідомий нападник стріляв у мовознавицю та професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон. Жінку з пораненням голови у дуже важкому стані доставили у лікарню. У лікарні Ірина Фаріон померла.

Через шість днів у Дніпрі було затримано 18-річного чоловіка за підозрою у причетності до вбивства мовознавиці. Наступного дня правоохоронці повідомили 18-річному Вячеславу Зінченку про підозру у вбивстві Фаріон.

Через деякий час правоохоронці перекваліфікували справу про вбивство Фаріон на вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю. В’ячеславу Зінченку загрожує довічне позбавлення волі.

Павло Зінченко

Кримінал та НП
Ірина Фаріон
Дніпро (місто)
Львів