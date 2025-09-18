У Львові суд подовжив арешт В’ячеславу Зінченку, підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон
Київ • УНН
У Львові суд подовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою В’ячеславу Зінченку, підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон, до 21 листопада включно. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі за вбивство з мотивів національної нетерпимості.
У Львові суд подовжив підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Він перебуватиме за гратами до 21 листопада включно, повідомляє УНН з посиланням на засідання суду.
Суд задовольнив клопотання прокурора про продовження Зінченку В’ячеславу Федоровичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення застави задовольнити. Продовжити Зінченку В’ячеславу Федоровичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення застави з 19 вересня до 21 листопада включно
Доповнення
19 липня 2024 року невідомий нападник стріляв у мовознавицю та професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон. Жінку з пораненням голови у дуже важкому стані доставили у лікарню. У лікарні Ірина Фаріон померла.
Через шість днів у Дніпрі було затримано 18-річного чоловіка за підозрою у причетності до вбивства мовознавиці. Наступного дня правоохоронці повідомили 18-річному Вячеславу Зінченку про підозру у вбивстві Фаріон.
Через деякий час правоохоронці перекваліфікували справу про вбивство Фаріон на вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю. В’ячеславу Зінченку загрожує довічне позбавлення волі.