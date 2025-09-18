Во Львове суд продлил арест Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве Ирины Фарион

Во Львове суд продлил подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеславу Зинченко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Он будет находиться за решеткой до 21 ноября включительно, сообщает УНН со ссылкой на заседание суда.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении Зинченко Вячеславу Федоровичу меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения залога. Продлить Зинченко Вячеславу Федоровичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения залога с 19 сентября по 21 ноября включительно - сообщил судья.

Дополнение

19 июля 2024 года неизвестный нападавший стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в очень тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион скончалась.

Через шесть дней в Днепре был задержан 18-летний мужчина по подозрению в причастности к убийству языковеда. На следующий день правоохранители сообщили 18-летнему Вячеславу Зинченко о подозрении в убийстве Фарион.

Через некоторое время правоохранители переквалифицировали дело об убийстве Фарион на убийство лица в связи с выполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, и в незаконном обращении с оружием. Вячеславу Зинченко грозит пожизненное лишение свободы.