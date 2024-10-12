Тренер ФК «Троещина» Денис Скляренко погиб на фронте
Киев • УНН
Денис Скляренко, тренер футбольного клуба «Троещина», погиб на Купянском направлении. Он добровольно присоединился к ВСУ с началом полномасштабного вторжения и служил в 112-й бригаде.
На фронте погиб тренер футбольного клуба Троещина Денис Скляренко. Об этом сообщил Департамент молодежи и спорта Киева, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что Денис Скляренко окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Получив диплом тренера по футболу он работал в футбольном клубе "Троещина".
С началом полномасштабного вторжения Денис добровольно присоединился к ВСУ, где служил в 112-й бригаде. За свои заслуги был награжден "Золотым Крестом"
Его жизнь оборвалась на Купянском направлении.
Напомним
В начале октября на Северском направлении погиб Василий Особа - зять Ирины Фарион. Он был бойцом Легиона Свободы, минометчиком в 4-м батальоне Сила Свободы Бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж".
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