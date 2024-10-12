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Тренер ФК «Троещина» Денис Скляренко погиб на фронте

Тренер ФК «Троещина» Денис Скляренко погиб на фронте

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 18:10  •  8808 просмотра

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Денис Скляренко, тренер футбольного клуба «Троещина», погиб на Купянском направлении. Он добровольно присоединился к ВСУ с началом полномасштабного вторжения и служил в 112-й бригаде.

На фронте погиб тренер футбольного клуба Троещина Денис Скляренко. Об этом сообщил Департамент молодежи и спорта Киева, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что Денис Скляренко окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Получив диплом тренера по футболу он работал в футбольном клубе "Троещина".

С началом полномасштабного вторжения Денис добровольно присоединился к ВСУ, где служил в 112-й бригаде. За свои заслуги был награжден "Золотым Крестом"

- говорится в сообщении.

Его жизнь оборвалась на Купянском направлении.

Напомним

В начале октября на Северском направлении погиб Василий Особа - зять Ирины Фарион. Он был бойцом Легиона Свободы, минометчиком в 4-м батальоне Сила Свободы Бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж".

Украинский артист балета Артем Колбасинский, который выступал в Литве, погиб на фронте28 сентября 2024, 18:07 • 27506 просмотров

Анастасия Рябоконь

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