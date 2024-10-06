Василь Особа, чоловік доньки Фаріон, загинув на війні з рф
Київ • УНН
Василь Особа, зять Ірини Фаріон, загинув у бою з російськими окупантами на Сіверському напрямку. Він був бійцем Легіону Свободи, мінометником у 4-му батальйоні Сила Свободи Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж".
На війні з росією загинув чоловік доньки Ірини Фаріон - Василь Особа
Про це повідомила дружина Софія Сечишин у Facebook, а також, у соцмережі, представник ВО "Свобода" Олег Тягнибок.
Василь Особа загинув у бою з російським агресором на Сіверському напрямку.
У бою з окупантами на Сіверському напрямку загинув український воїн, патріот, наш побратим, боєць Легіону Свободи, мінометник, старший солдат Василь Особа. Василь захищав Україну у 4-му батальйоні Сила Свободи Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж" і віддав життя за Державу…
Горіть і пеклі покидьки! Василь Особа вбито! Моя любов – написала Софія Сечишин.
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