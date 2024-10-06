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Василь Особа, чоловік доньки Фаріон, загинув на війні з рф

Василь Особа, чоловік доньки Фаріон, загинув на війні з рф

Київ • УНН

 • 31941 перегляди

Василь Особа, зять Ірини Фаріон, загинув у бою з російськими окупантами на Сіверському напрямку. Він був бійцем Легіону Свободи, мінометником у 4-му батальйоні Сила Свободи Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж".

На війні з росією загинув чоловік доньки Ірини Фаріон - Василь Особа

Про це повідомила дружина Софія Сечишин у Facebook, а також, у соцмережі, представник ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

Василь Особа загинув у бою з російським агресором на Сіверському напрямку.

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У бою з окупантами на Сіверському напрямку загинув український воїн, патріот, наш побратим, боєць Легіону Свободи, мінометник, старший солдат Василь Особа. Василь захищав Україну у 4-му батальйоні Сила Свободи Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж" і віддав життя за Державу…

 - повідомив Тягнибок.
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Горіть і пеклі покидьки! Василь Особа вбито! Моя любов – написала Софія Сечишин.

Нагадаємо

На війні загинув російський доброволець Ільдар Дадін, який воював на боці України.

Український артист балету Артем Колбасинський, який виступав у Литві, загинув на фронті28.09.24, 21:07 • 28167 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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