Український артист балету Артем Колбасинський, який виступав у Литві, загинув на фронті
Київ • УНН
24-річний танцівник Клайпедського державного музичного театру Артем Колбасинський загинув на війні в Україні. Він повернувся на батьківщину восени 2022 року, щоб приєднатися до Збройних сил України.
На фронті загинув український артист балету Клайпедського державного музичного театру Артем Колбасинський, який став до лав Збройних сил України восени 2022 року. Про загибель 24-річного танцівника повідомили на фейсбук-сторінці Клайпедського театру, передає УНН.
На жаль, не всі повертаються з війни. Сьогодні отримали болючу звістку про те, що в Україні на полі бою загинув колишній артист балету Клайпедського державного музичного театру Артем Колбасинський
У театрі розповіли, що Артем вирішив повернутися в Україну невдовзі після початку повномасштабного вторгнення росії.
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