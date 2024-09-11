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Син головного рабина України загинув на фронті

Син головного рабина України загинув на фронті

Київ • УНН

 • 22014 перегляди

Матітьягу Самборський, син головного рабина України Моше Асмана, загинув під час бойових дій. Прощання з захисником відбудеться 12 вересня у Центральній синагозі Києва.

На фронті загинув син головного рабина України Моше Асмана — Матітьягу Самборський. Попрощаються із захисником 12 вересня у Києві. Про це повідомив Моше Асман. Передає УНН.

Деталі

Моше Асман останній раз спілкувався з сином 17 липня, а вже 24 липня після одного з боїв прийшло сповіщення, що він зник безвісти.

Рабин розповідав, що разом із дружиною всиновили хлопчика у 2002 році. Тоді йому було 11 років, він мав ім’я Антон Самборський. Нова сім'я дала йому єврейське ім'я — Матітьягу (Мотя) — на честь лідера повстання Маккавеїв понад 2200 років тому. Ці події лягли в основу свята Хануки.

У Матітьягу залишилися дружина і маленька донька.

"Мотя жив у нашій родині близько 10 років, а коли став дорослим, вирішив жити самостійно. Він одружився, і в травні цього року у нього народилася донька. Але через тиждень після народження дитини Мотю призвали до армії. Після швидкого курсу молодого бійця його одразу відправили на передову", — писав Моше Асман.

Прощання з Матітьягу Самборським відбудеться 12 вересня о 13:00 у Центральній синагозі Києва, що на вулиці Шота Руставелі, 13. Захисника поховають на єврейському цвинтарі.

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