На фронте погиб сын главного раввина Украины Моше Асмана - Матитьягу Самборский. Простятся с защитником 12 сентября в Киеве. Об этом сообщил Моше Асман. Передает УНН.

Детали

Моше Асман последний раз общался с сыном 17 июля, а уже 24 июля после одного из боев пришло извещение, что он пропал без вести.

Раввин рассказывал, что вместе с женой усыновили мальчика в 2002 году. Тогда ему было 11 лет, он носил имя Антон Самборский. Новая семья дала ему еврейское имя - Матитьягу (Мотя) - в честь лидера восстания Маккавеев более 2200 лет назад. Эти события легли в основу праздника Хануки.

У Матитьягу остались жена и маленькая дочь.

«Мотя жил в нашей семье около 10 лет, а когда стал взрослым, решил жить самостоятельно. Он женился, и в мае этого года у него родилась дочь. Но через неделю после рождения ребенка Мотю призвали в армию. После быстрого курса молодого бойца его сразу отправили на передовую», - писал Моше Асман.

Прощание с Матитьягу Самборским состоится 12 сентября в 13:00 в Центральной синагоге Киева, что на улице Шота Руставели, 13. Защитника похоронят на еврейском кладбище.

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