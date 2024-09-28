Украинский артист балета Артем Колбасинский, который выступал в Литве, погиб на фронте

На фронте погиб украинский артист балета Клайпедского государственного музыкального театра Артем Колбасинский, который стал в ряды Вооруженных сил Украины осенью 2022 года. О гибели 24-летнего танцовщика сообщили на фейсбук-странице Клайпедского театра, передает УНН.

К сожалению, не все возвращаются с войны. Сегодня получили болезненную весть о том, что в Украине на поле боя погиб бывший артист балета Клайпедского государственного музыкального театра Артем Колбасинский - говорится в сообщении.

В театре рассказали, что Артем решил вернуться в Украину вскоре после начала полномасштабного вторжения россии.

Напомним

Матитьягу Самборский, сын главного раввина Украины Моше Асмана, погиб во время боевых действий. У Матитьягу остались жена и маленькая дочь.

Во время атаки дрона на Харьковщине погиб судья Леонид Лобойко - в Верховном Суде подтвердили имя