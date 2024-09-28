Украинский артист балета Артем Колбасинский, который выступал в Литве, погиб на фронте
Киев • УНН
24-летний танцовщик Клайпедского государственного музыкального театра Артем Колбасинский погиб на войне в Украине. Он вернулся на родину осенью 2022 года, чтобы присоединиться к Вооруженным силам Украины.
На фронте погиб украинский артист балета Клайпедского государственного музыкального театра Артем Колбасинский, который стал в ряды Вооруженных сил Украины осенью 2022 года. О гибели 24-летнего танцовщика сообщили на фейсбук-странице Клайпедского театра, передает УНН.
К сожалению, не все возвращаются с войны. Сегодня получили болезненную весть о том, что в Украине на поле боя погиб бывший артист балета Клайпедского государственного музыкального театра Артем Колбасинский
В театре рассказали, что Артем решил вернуться в Украину вскоре после начала полномасштабного вторжения россии.
Напомним
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