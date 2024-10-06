На війні загинув російський доброволець Ільдар Дадін, який воював на боці України
Київ • УНН
Ільдар Дадін, відомий російський опозиціонер, загинув у боях на Харківщині, воюючи на боці України. Він був першим засудженим за порушення правил мітингів у Росії, а в 2023 році вступив до "Сибірського батальйону".
В боях на Харківщині загинув російський доброволець Ільдар Дадін, який воював на боці України.
Дадін відомий в росії тим, що став першим засудженим за статтею про неодноразове порушення правил проведення мітингів.
Про це повідомила журналістка Ксенія Ларіна в соцмережі Х, передає УНН.
Деталі
Тільки що повідомили, що загинув Ільдар Данін в бою на Харківщині
Доповнення
РосЗМІ повідомляють, що Данін став першим засудженим за статтею про неодноразове порушення правил проведення мітингів. Пізніше ця стаття отримала неофіційну назву "дадінська". Після звільнення з колонії Дадін продовжував регулярно брати участь у пікетах та мітингах, а у березні 2022 року емігрував до Польщі. У червні 2023 року Дадін вступив у "Сибірський батальйон".
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