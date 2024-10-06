На війні загинув російський доброволець Ільдар Дадін, який воював на боці України

В боях на Харківщині загинув російський доброволець Ільдар Дадін, який воював на боці України.

Дадін відомий в росії тим, що став першим засудженим за статтею про неодноразове порушення правил проведення мітингів.

Про це повідомила журналістка Ксенія Ларіна в соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Тільки що повідомили, що загинув Ільдар Данін в бою на Харківщині - повідомила Ларіна.

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РосЗМІ повідомляють, що Данін став першим засудженим за статтею про неодноразове порушення правил проведення мітингів. Пізніше ця стаття отримала неофіційну назву "дадінська". Після звільнення з колонії Дадін продовжував регулярно брати участь у пікетах та мітингах, а у березні 2022 року емігрував до Польщі. У червні 2023 року Дадін вступив у "Сибірський батальйон".

Нагадаємо

Через ракетний удар по полігону поблизу Донецьку, зокрема загинуло 6 північнокорейських офіцерів.