На войне погиб российский доброволец Ильдар Дадин, который воевал на стороне Украины
Киев • УНН
Ильдар Дадин, известный российский оппозиционер, погиб в боях на Харьковщине, воюя на стороне Украины. Он был первым осужденным за нарушение правил митингов в России, а в 2023 году вступил в «Сибирский батальон».
В боях на Харьковщине погиб российский доброволец Ильдар Дадин, который воевал на стороне Украины.
Дадин известен в россии тем, что стал первым осужденным по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов.
Об этом сообщила журналистка Ксения Ларина в соцсети Х, передает УНН.
Детали
Только что сообщили, что погиб Ильдар Данин в бою на Харьковщине
Дополнение
РосСМИ сообщают, что Данин стал первым осужденным по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Позже эта статья получила неофициальное название «дадинская». После освобождения из колонии Дадин продолжал регулярно участвовать в пикетах и митингах, а в марте 2022 года эмигрировал в Польшу. В июне 2023 года Дадин вступил в «Сибирский батальон».
Напомним,
Из-за ракетного удара по полигону вблизи Донецка, в частности погибло 6 северокорейских офицеров.