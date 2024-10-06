На войне погиб российский доброволец Ильдар Дадин, который воевал на стороне Украины

В боях на Харьковщине погиб российский доброволец Ильдар Дадин, который воевал на стороне Украины.

Дадин известен в россии тем, что стал первым осужденным по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов.

Об этом сообщила журналистка Ксения Ларина в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Только что сообщили, что погиб Ильдар Данин в бою на Харьковщине - сообщила Ларина.

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РосСМИ сообщают, что Данин стал первым осужденным по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Позже эта статья получила неофициальное название «дадинская». После освобождения из колонии Дадин продолжал регулярно участвовать в пикетах и митингах, а в марте 2022 года эмигрировал в Польшу. В июне 2023 года Дадин вступил в «Сибирский батальон».

Напомним,

Из-за ракетного удара по полигону вблизи Донецка, в частности погибло 6 северокорейских офицеров.