Василий Особа, муж дочери Фарион, погиб на войне с РФ
Киев • УНН
Василий Особа, зять Ирины Фарион, погиб в бою с российскими оккупантами на Северском направлении. Он был бойцом Легиона Свободы, минометчиком в 4-м батальоне Сила Свободы Бригады быстрого реагирования НГУ «Рубеж».
На войне с Россией погиб муж дочери Ирины Фарион - Василий Особа
Об этом сообщила жена София Сечишин в Facebook, а также в соцсети представитель ВО «Свобода» Олег Тягнибок.
Василий Особа погиб в бою с российским агрессором на Северском направлении.
В бою с оккупантами на Северском направлении погиб украинский воин, патриот, наш побратим, боец Легиона Свободы, минометчик, старший солдат Василий Особа. Василий защищал Украину в 4-м батальоне Сила Свободы Бригады быстрого реагирования НГУ «Рубеж» и отдал жизнь за государство..
Горите в аду подонки! Василий Особа убит! Моя любовь - написала София Сечишин.
Напомним,
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