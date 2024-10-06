Василий Особа, муж дочери Фарион, погиб на войне с РФ

На войне с Россией погиб муж дочери Ирины Фарион - Василий Особа

Об этом сообщила жена София Сечишин в Facebook, а также в соцсети представитель ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Василий Особа погиб в бою с российским агрессором на Северском направлении.

В бою с оккупантами на Северском направлении погиб украинский воин, патриот, наш побратим, боец Легиона Свободы, минометчик, старший солдат Василий Особа. Василий защищал Украину в 4-м батальоне Сила Свободы Бригады быстрого реагирования НГУ «Рубеж» и отдал жизнь за государство.. - сообщил Тягнибок.

Горите в аду подонки! Василий Особа убит! Моя любовь - написала София Сечишин.

Напомним,

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