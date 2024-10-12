Тренер ФК "Троєщина" Денис Скляренко загинув на фронті
Київ • УНН
Денис Скляренко, тренер футбольного клубу "Троєщина", загинув на Куп'янському напрямку. Він добровільно приєднався до ЗСУ з початком повномасштабного вторгнення і служив у 112-й бригаді.
На фронті загинув тренер футбольного клубу Троєщина Денис Скляренко. Про це повідомив Департамент молоді та спорту Києва, пише УНН.
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Повідомляється, що Денис Скляренко закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України. Отримавши диплом тренера з футболу він працював у футбольному клубі "Троєщина".
З початком повномасштабного вторгнення Денис добровільно приєднався до ЗСУ, де служив у 112-й бригаді. За свої заслуги був нагороджений "Золотим Хрестом"
Його життя обірвалося на Куп'янському напрямку.
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