Подозреваемого в убийстве Фарион оставили под стражей до 9 марта

Шевченковский районный суд Львова продлил меру пресечения Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве Ирины Фарион. Он будет находиться под стражей до 9 марта, передает УНН.

Продлить обвиняемому Зинченко Вячеславу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения залога до 9 марта 2026 года включительно - сказал судья.

Дополнение

19 июля 2024 года неизвестный нападавший стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, где она скончалась.

Через шесть дней в Днепре был задержан 18-летний мужчина по подозрению в причастности к убийству языковеда. На следующий день правоохранители сообщили 18-летнему Вячеславу Зинченко о подозрении в убийстве Фарион.

Обвиняемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что ему не предлагали пройти полиграф. Он добавил, что готов давать показания в суде.

Дочь Ирины Фарион, София Семчишин, подала иск о возмещении морального вреда на 15 млн грн против Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве языковеда. Заявленная сумма, в случае получения, будет передана украинским военным на закупку дронов.

В ноябре в Шевченковском районном суде города Львова состоялось очередное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Подозреваемому Вячеславу Зинченко продлили меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 суток.