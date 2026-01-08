$42.720.15
Підозрюваного у вбивстві Фаріон залишили під вартою до 9 березня

Київ • УНН

 • 48 перегляди

В'ячеслав Зінченко, підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон, перебуватиме під вартою до 9 березня 2026 року. Донька Фаріон подала позов на 15 млн грн проти Зінченка.

Підозрюваного у вбивстві Фаріон залишили під вартою до 9 березня

Шевченківський районний суд Львова продовжив запобіжний захід В’ячеславу Зінченку, підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Він перебуватиме під вартою до 9 березня, передає УНН.

Продовжити обвинуваченому Зінченку В’ячеславу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення застави до 9 березня 2026 року включно 

- сказав суддя.

Доповнення

19 липня 2024 року невідомий нападник стріляв у мовознавицю та професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон. Жінку з пораненням голови у важкому стані гопіталізували до лікарні, де вона померла.

Через шість днів у Дніпрі було затримано 18-річного чоловіка за підозрою у причетності до вбивства мовознавиці. Наступного дня правоохоронці повідомили 18-річному Вячеславу Зінченку про підозру у вбивстві Фаріон.

Обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко заявив, що йому не пропонували пройти поліграф. Він додав, що готовий давати свідчення в суді.

Донька Ірини Фаріон, Софія Семчишин, подала позов про відшкодування моральної шкоди на 15 млн грн проти В’ячеслава Зінченка, обвинуваченого у вбивстві мовознавиці. Заявлена сума, у разі отримання, буде передана українським військовим на закупівлю дронів.

У листопаді у Шевченківському районному суді міста Львова відбулося чергове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Підозрюваному В’ячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб.

Павло Башинський

