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Суд по делу Фарион перенесён: подозреваемый заболел, адвокат просил другую дату

Киев • УНН

 • 2466 просмотра

Заседание по делу об убийстве Фарион перенесли на 1 мая из-за болезни подозреваемого. Адвокат попросил именно эту дату, так как будет за границей.

Суд по делу Фарион перенесён: подозреваемый заболел, адвокат просил другую дату

Заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион, которое должно было состояться 29 апреля в Шевченковском районном суде Львова, перенесли на 1 мая из-за плохого самочувствия подозреваемого Вячеслава Зинченко, передает УНН.

Детали 

29 апреля, в день рождения Ирины Фарион, суд должен был рассматривать дело об избрании меры пресечения для подозреваемого. Однако адвокат Зинченко Юрий Немировский сообщил о болезни подозреваемого, в связи с чем слушание перенесли на 1 мая.

Впрочем, что интересно, сам адвокат попросил именно эту дату, потому что будет находиться за границей.

Или до второй половины мая я вряд ли смогу появляться в судебном заседании. Это согласовано с подзащитным. Я считаю, что без защитника слушать дело невозможно. Относительно этого нет замечаний, но прошу, чтобы мы перенесли это заседание из-за, опять же, плохого самочувствия

— отметил адвокат Зинченко Юрий Немировский.

Дополнение

19 июля 2024 года неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

25 июля того же года в Днепре задержали 18-летнего мужчину по подозрению в причастности к убийству языковеда. На следующий день правоохранители сообщили 18-летнему Вячеславу Зинченко о подозрении в убийстве Ирины Фарион.

Впоследствии правоохранители переквалифицировали дело об убийстве Фарион на убийство лица в связи с исполнением им гражданского долга по мотивам национальной нетерпимости, и в незаконном обращении с оружием. Теперь Вячеславу Зинченко грозит пожизненное лишение свободы.

9 апреля Шевченковский районный суд Львова продлил меру пресечения для Зинченко на 60 дней.

Алина Волянская

Алина Волянская

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