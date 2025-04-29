Суд по делу Фарион перенесён: подозреваемый заболел, адвокат просил другую дату

Заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион, которое должно было состояться 29 апреля в Шевченковском районном суде Львова, перенесли на 1 мая из-за плохого самочувствия подозреваемого Вячеслава Зинченко, передает УНН.

29 апреля, в день рождения Ирины Фарион, суд должен был рассматривать дело об избрании меры пресечения для подозреваемого. Однако адвокат Зинченко Юрий Немировский сообщил о болезни подозреваемого, в связи с чем слушание перенесли на 1 мая.

Впрочем, что интересно, сам адвокат попросил именно эту дату, потому что будет находиться за границей.

Или до второй половины мая я вряд ли смогу появляться в судебном заседании. Это согласовано с подзащитным. Я считаю, что без защитника слушать дело невозможно. Относительно этого нет замечаний, но прошу, чтобы мы перенесли это заседание из-за, опять же, плохого самочувствия