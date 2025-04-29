Суд у справі Фаріон перенесено: підозрюваний захворів, адвокат просив іншу дату
Київ • УНН
Засідання у справі про вбивство Фаріон перенесли на 1 травня через хворобу підозрюваного. Адвокат попросив саме цю дату, бо буде закордоном.
Засідання у справі щодо вбивства мовознавиці Ірини Фаріон, яке мало відбутися 29 квітня у Шевченківському районному суді Львова, перенесли на 1 травня через погане самопочуття підозрюваного В’ячеслава Зінченка, передає УНН.
Деталі
29 квітня, у день народження Ірини Фаріон, суд мав розглядати справу щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваного. Проте адвокат Зінченка Юрій Немировський повідомив про хворобу підозрюваного, у зв’язку з чим слухання перенесли на 1 травня.
Втім, що цікаво, сам адвокат попросив саме цю дату, бо перебуватиме закордоном.
Або до другої половини травня я навряд чи зможу з’являтися в судовому засіданні. Це погоджено з підзахисним. Я вважаю, що без захисника слухати справу неможливо. Стосовно цього немає зауважень, але прошу, щоб ми перенесли це засідання через, знову ж таки погане самопочуття
Доповнення
19 липня 2024 року невідомий стріляв в мовознавицю та професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон. Жінку з пораненням голови у вкрай тяжкому стані доставили у лікарню. У лікарні Ірина Фаріон померла.
25 липня того ж року у Дніпрі затримали 18-річного чоловіка за підозрою у причетності до вбивства мовознавиці. Наступного дня правоохоронці повідомили 18-річному Вячеславу Зінченку про підозру у вбивстві Ірини Фаріон.
Згодом правоохоронці перекваліфікували справу про вбивство Фаріон на вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадянського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю. Тепер В’ячеславу Зінченку загрожує довічне позбавлення волі.
9 квітня Шевченківський районний суд Львова продовжив запобіжний захід для Зінченка на 60 днів.