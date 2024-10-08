Несмотря на апелляцию адвоката: суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката и оставил подозреваемого в убийстве Ирины Фарион под стражей. Об этом заявили в Офисе генерального прокурора, передает УНН.

Детали

В ведомстве пояснили, что ранее Галицкий районный суд г. Львова продлил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Именно на такой мере пресечения настаивали прокуроры.

Защитник подозреваемого подал апелляционную жалобу на это постановление следственного судьи и просил его отменить и избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Однако по результатам судебного заседания суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката и оставил в силе избранную ранее меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

По принципиальной позиции Львовской областной прокуратуры Львовским апелляционным судом оставлено под стражей 18-летнего жителя г. Днепра, который подозревается в умышленном убийстве общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион (ч. 1 ст. 115 УК Украины)