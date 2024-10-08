Несмотря на апелляцию адвоката: суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Ирины Фарион
Киев • УНН
Апелляционный суд отклонил жалобу адвоката и оставил 18-летнего подозреваемого в убийстве Ирины Фарион под стражей без права залога. Прокуратура настаивала на такой мере пресечения.
Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката и оставил подозреваемого в убийстве Ирины Фарион под стражей. Об этом заявили в Офисе генерального прокурора, передает УНН.
Детали
В ведомстве пояснили, что ранее Галицкий районный суд г. Львова продлил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.
Именно на такой мере пресечения настаивали прокуроры.
Защитник подозреваемого подал апелляционную жалобу на это постановление следственного судьи и просил его отменить и избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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Однако по результатам судебного заседания суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката и оставил в силе избранную ранее меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
По принципиальной позиции Львовской областной прокуратуры Львовским апелляционным судом оставлено под стражей 18-летнего жителя г. Днепра, который подозревается в умышленном убийстве общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион (ч. 1 ст. 115 УК Украины)
Напомним,
В сентябре Галицкий районный суд Львова меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 ноября 2024 года без права внесения залога для подозреваемого в убийстве Ирины Фарион.