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Попри апеляцію адвоката: суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон

Попри апеляцію адвоката: суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон

Київ • УНН

 • 10738 перегляди

Апеляційний суд відхилив скаргу адвоката та залишив 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон під вартою без права застави. Прокуратура наполягала на такому запобіжному заході.

Суд відмовив у задоволені апеляційної скарги адвоката та залишив підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон під вартою. Про це заявили в Офісі генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

У відомстві пояснили, що раніше Галицький районний суд м. Львова продовжив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори. 

Захисник підозрюваного подав апеляційну скаргу на цю ухвалу слідчого судді та просив її скасувати і обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 

Вбивство Фаріон: для підозрюваного вимагатимуть довічного ув'язнення13.09.24, 19:35 • 16525 переглядiв

Проте за наслідками судового засідання суд відмовив у задоволені апеляційної скарги адвоката та залишив у силі обраний раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За принципової позиції Львівської обласної прокуратури Львівським апеляційним судом залишено під вартою 18-річного мешканця м. Дніпра, який підозрюється в умисному вбивстві громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон (ч. 1 ст. 115 КК України)

- підсумували в Офісі генерального прокурора. 

Нагадаємо

У вересні Галицький районний суд Львова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 листопада 2024 року без права внесення застави для підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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