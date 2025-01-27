Убийство Фарион: дочь заявила, что ее мать хотели убить еще за два дня до гибели
Киев • УНН
София Семчишин заявила о попытке убийства Ирины Фарион 17 июля, за два дня до ее смерти. Подозреваемый в теплой одежде и перчатках ждал Фарион возле ее дома в 30-градусную жару, заявила дочь Фарион.
Дочь Ирины Фарион София Семчишин заявила, что ее мать хотели убить 17 июля 2024 года - за два дня до ее смерти. Об этом она сообщила, ссылаясь на видео с камер видеонаблюдения, передает УНН.
Детали
«Еще два дня Ирина Фарион будет жить... 17 июля 2024 года. Ты хотел Маму убить! Но... мама быстрее зашла в подъезд, чем ты мог в тупой своей голове подумать», - подписала видео София в Facebook.
По ее словам, Фарион возвращалась в 17:13 домой после записи программы «Ген украинцев» на телеканале НТА.
София утверждает, что подозреваемый в убийстве в тот вечер ходил возле дома Фарион в теплой одежде и перчатках в 30-градусную жару.
Дополнение
19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.
25 июля в Днепре задержали 18-летнего мужчину по подозрению в причастности к убийству языковеда. На следующий день правоохранители сообщили о подозрении 18-летнему Вячеславу Зинченко в убийстве Ирины Фарион.
Впоследствии правоохранители переквалифицировали дело об убийстве общественного деятеля Ирины Фарион на убийство лица в связи с выполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, и в незаконном обращении с оружием. Теперь подозреваемому Вячеславу Зинченко грозит пожизненное лишение свободы.