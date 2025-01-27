Вбивство Фаріон: донька заявила, що її матір хотіли вбити ще за два дні до загибелі

Донька Ірини Фаріон Софія Семчишин заявила, що її матір хотіли вбити 17 липня 2024 року – за два дні до її смерті. Про це вона повідомила, посилаючись на відео з камер відеоспостереження, передає УНН.

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"Ще два дні Ірина Фаріон буде жити…17 липня 2024 року. Ти хотів Маму вбити! Але… мама швидше зайшла у під’їзд, ніж ти міг в тупій своїй голові подумати", - підписала відео Софія у Facebook.

За її словами, Фаріон поверталася о 17:13 додому після запису програми "Ген українців" на телеканалі НТА.

Софія стверджує, що підозрюваний у вбивстві того вечора ходив біля будинку Фаріон в теплому одязі та рукавицях у 30-градусну спеку.

Доповнення

19 липня невідомий стріляв в мовознавицю та професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон. Жінку з пораненням голови у вкрай тяжкому стані доставили у лікарню. У лікарні Ірина Фаріон померла.

25 липня у Дніпрі затримали 18-річного чоловіка за підозрою у причетності до вбивства мовознавиці. Наступного дня правоохоронці повідомили про підозру 18-річному Вячеславу Зінченку у вбивстві Ірини Фаріон.

Згодом правоохоронці перекваліфікували справу про вбивство громадської діячки Ірини Фаріон на вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю. Тепер підозрюваному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне позбавлення волі.