Убийство Ирины Фарион: подозреваемый просит продлить ему меру пресечения

В четверг, 19 сентября, в Галицком районном суде во Львове 19 сентября началось судебное заседание по продлению меры пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко. Сам обвиняемый просит продлить ему меру пресечения, и признает, что боится за свою жизнь. Об этом из зала суда передает Новости.LIVE, пишет УНН.

Детали

Зинченко сказал, что он хочет, чтобы ему продлили меру пресечения. Он отметил, что такие опасения связаны с тем, что его переведут в СИЗО.

Меня хотят перевести в СИЗО. Знайте если со мной что-то случится, если мне меру пресечения не продлят я с собой... Я себя убивать не хочу, не собирают, ни в коем случае. Поэтому знайте - если со мной, что-то произойдет, то мне помогли. Я прошу прокуроров, судей продлить мне меру пресечения - заявил подозреваемый в комментарии журналистам в зале суда.

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Дополнение

Также адвокат подозреваемого Игорь Сулима перед заседанием рассказал Суспільному, что будет просить о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, ведь его клиент «боится за свою жизнь».

Напомним,

19 июля неизвестный открыл огонь по языковеду и профессору Львовской политехники Ирине Фарион. Женщину с тяжелым ранением головы доставили в больницу, но, несмотря на усилия медиков, она умерла.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в Днепре был задержан 18-летний парень, которого подозревают в причастности к убийству Ирины Фарион.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что правоохранители имеют достаточно доказательств, чтобы утверждать, что именно этот задержанный совершил выстрел в языковеда. Расследование продолжалось 139 часов.

Ранее полиция рассматривала несколько версий мотивов преступления, в частности общественную и политическую деятельность Фарион, а также личную неприязнь. После стрельбы была найдена гильза, и не исключается возможный «российский след» в этом деле.

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