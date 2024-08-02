В лесу в окрестностях Львова правоохранители нашли дом, которым мог пользоваться подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановление суда.

21.07.2024, в ходе отработки путей подхода и отхода от места происшествия лица, которое может быть причастно к совершению данного уголовного преступления, в лесной местности по GPS-координатам 49.8705586, 23.9897726 был обнаружен дом, в котором могли находиться вещи и предметы, сохранившие на себе следы совершения уголовного преступления - говорится в постановлении суда.

Правоохранители обнаружили и изъяли из дома:

⦁ пластиковую бутылку емкостью 2л, два бумажных стакана, сосуд из фольги, которые помещены в картонную коробку;

⦁ пластиковую бутылку емкостью 2 л, помещенную в картонную коробку;

⦁ пластиковый пищевой контейнер, три бумажные одноразовые тарелки, две пластиковые тарелки, одноразовые вилки в кол-ве 17 шт., одноразовые ложки в кол-ве 14 шт., керамическую тарелку, которые помещены в бумажный конверт;

⦁ три пластиковых стакана, которые помещены в бумажный конверт;

⦁ две пластиковые бутылки емкостью 1,5 л, две пластиковые бутылки емкостью 2 л, пластиковый стакан, которые помещены в картонную коробку;

⦁ матрас, который помещен в картонную коробку;

⦁ две подушки, покрывало, которые помещены в картонную коробку;

⦁ пепельницу с четырьмя окурками, которые помещены в бумажный конверт;

⦁ пачку из-под сигарет Мark, которая помещена в бумажный конверт;

⦁ картонную коробку в которой находится свеча, фольга, два пластиковых стакана и фрагмент бумаги, которые помещены в картонную коробку.

21 июля постановлением следственного отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека СУ ГУНП во Львовской области, изъятые объекты признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Галицкий районный суд Львова наложил арест на изъятое имущество 21 июля в ходе осмотра в помещение дома.

Дополнение

19 июля сообщалось, что неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в городе Днепр задержан 18-летний мужчина, который вероятно причастен к умышленному убийству Ирины Фарион.

Как указал глава МВД Игорь Клименко, у правоохранителей есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный в Днепре 18-летний парень стрелял в языковеда Ирину Фарион. По его словам, расследование длилось 139 часов.

Правоохранители проверяют подозреваемого в убийстве Ирины Фарион на причастность к неонацистскому движению, центр которого находится в России.